Экс-президент «Барселоны» Росель о своей судимости: это был заговор

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Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Сандро Росель считает, что приговор по его делу был не судебной ошибкой, а заговором.
Экс-президент «Барселоны» Росель о своей судимости: это был заговор
  • Reuters

«Моё дело не было судебной ошибкой, это был заговор. На это повлияла ситуация в Каталонии. Казалось, что если ты каталонец, то обязательно преступник. Иногда я думал, зачем вообще ввязался во всё это. До того как я стал президентом, против меня не возбуждали никаких дел. После этого на меня завели 72 дела», — приводит слова Роселя Marca.

«Барселона» купила Неймара у бразильского «Сантоса» в 2013 году за €88,2 млн. Обстоятельства приобретения вызвали подозрения у правоохранительных органов, и на Роселя завели дело. Он был задержан в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию €15 млн через офшоры и находился под арестом в течение 643 дней.

В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, но следствие не было остановлено. В апреле прошлого года Росель был оправдан. 

Ранее Росель объяснил, почему оказался в тюрьме.

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