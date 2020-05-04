Экс-президент «Барселоны» Росель объяснил, почему оказался в тюрьме

Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Сандро Росель объяснил, из-за чего оказался в тюрьме.

«Из-за трансфера Неймара у меня появилось много врагов. Слово «враг» очень сильное, но там было серьёзнейшее соперничество. По делу Неймара, которое до сих пор открыто, для меня запросили пять лет тюрьмы. Я не боюсь», — приводит слова Роселя Marca.

«Барселона» купила Неймара у бразильского «Сантоса» в 2013 году за €88,2 млн. Обстоятельства приобретения вызвали подозрения у правоохранительных органов, и на Роселя завели дело. Он был задержан в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию €15 млн через офшоры и находился под арестом в течение 643 дней.

В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, но следствие не было остановлено. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

Ранее сообщалось, что Почеттино возглавит «Ньюкасл», если клуб купит футболиста «Барселоны» Коутиньо.