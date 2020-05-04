СМИ: Почеттино возглавит «Ньюкасл», если клуб купит футболиста «Барселоны» Коутиньо

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино согласен возглавить футбольный клуб «Ньюкасл» при одном условии.

Как сообщает The Sun, Почеттино примет предложение клуба, если в «Ньюкасл» перейдёт полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на данный момент выступает за «Баварию».

В текущем сезоне Коутиньо сыграл в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач.

В апреле в СМИ появилась информация, что миллиардер Майк Эшли согласился продать «Ньюкасл» наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти претендует на должность главного тренера «Ньюкасла».