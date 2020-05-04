СМИ: Почеттино возглавит «Ньюкасл», если клуб купит футболиста «Барселоны» Коутиньо

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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино согласен возглавить футбольный клуб «Ньюкасл» при одном условии.
СМИ: Почеттино возглавит «Ньюкасл», если клуб купит футболиста «Барселоны» Коутиньо
  • globallookpress.com
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON

Как сообщает The Sun, Почеттино примет предложение клуба, если в «Ньюкасл» перейдёт полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который на данный момент выступает за «Баварию».

В текущем сезоне Коутиньо сыграл в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. 

В апреле в СМИ появилась информация, что миллиардер Майк Эшли согласился продать «Ньюкасл» наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти претендует на должность главного тренера «Ньюкасла».

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