СМИ: Спаллетти претендует на должность главного тренера «Ньюкасла»
- Reuters
Об этом сообщает Calciomercato. 61-летний специалист входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Ньюкасла», где в настоящее время происходит процесс смены владельца. В ближайшее время «Ньюкасл» должен приобрести суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом.
Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год, завоевав с петербургским клубом два чемпионских титула и Кубок России.
Ранее Каспаров призвал не продавать клуб АПЛ «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии.