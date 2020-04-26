СМИ: Спаллетти претендует на должность главного тренера «Ньюкасла»

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и ряда итальянских клубов Лучано Спаллетти может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).
СМИ: Спаллетти претендует на должность главного тренера «Ньюкасла»
  • Reuters

Об этом сообщает Calciomercato. 61-летний специалист входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Ньюкасла», где в настоящее время происходит процесс смены владельца. В ближайшее время «Ньюкасл» должен приобрести суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год, завоевав с петербургским клубом два чемпионских титула и Кубок России.

Ранее Каспаров призвал не продавать клуб АПЛ «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии.

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