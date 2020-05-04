«Рубин» поздравил Слуцкого с днём рождения
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- РИА Новости
«Поздравляем нашего главного тренера с днём рождения и желаем крепкого здоровья, отличной спортивной формы и успехов на тренерском поприще», — говорится в сообщении.
Леониду Слуцкому – 49!🎂— «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2020
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Поздравляем нашего главного тренера с днём рождения и желаем крепкого здоровья, отличной спортивной формы и успехов на тренерском поприще🎉 pic.twitter.com/C1WFYdqkz0
4 мая специалисту исполнилось 49 лет.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. На данный момент казанская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской-премьер лиги.
Ранее Слуцкий порассуждал о степени важности игроков и наставников для успеха команды.