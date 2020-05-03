Слуцкий: футболисты важнее тренера

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о степени важности игроков и наставников для успеха команды.

«Подготовка молодых игроков не заменяет командного результата, но тоже является важным фактором, как и подготовка команды. В ЦСКА у меня был Головин, в «Витессе» — Эдегор, в «Рубине» сейчас россыпь молодых талантов. Тренер не может перепрыгнуть своих игроков. Если есть состав, способный занять место с третьего по седьмое, то с более опытным специалистом он займёт третье место, с менее опытным — седьмое. Даже если команду никто не будет тренировать, она не будет восьмой. И даже если её возглавит триумвират Ахалкаци — Бесков — Лобановский, она не станет второй. В общем, как мне кажется, футболисты важнее тренера», — сказал Слуцкий в прямом эфире Instagram с гендиректором Академии тренерского мастерства Андреем Лексаковым.

Ранее агент Эмиле выразил уверенность, что европейские клубы продолжат интересоваться Слуцким.