Агент Эмиле уверен, что европейские клубы продолжат интересоваться Слуцким
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- РИА Новости
«Уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким. Он молод, по тренерским меркам, харизматичен, у него неплохое резюме», — цитирует агента «Российская газета».
Он также отметил, что после ухода из нидерландского «Витесса» Слуцкому сразу поступило предложение от греческого АЕКа, но тренер сам выбрал «Рубин».
«У казанцев большие амбиции. Ближайшее будущее Слуцкий связывает только с нынешней командой», — подчеркнул Эмиле.
Ранее Слуцкий отметил, что уже перестал качаться на стуле во время матчей.