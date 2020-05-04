Смоляков: врачи в шоке от того, насколько коронавирус умён

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков поделился информацией о коронавирусе, которую узнал от знакомых специалистов.

«У меня есть бизнес, связанный с лекарствами, я имею отношение к их производству. Люди, которые у нас работают, брошены на борьбу с коронавирусом. Они рассказывают, что вирус постоянно мутирует. Тот, который изучали в январе, к апрельскому уже отношения никакого не имеет. Если раньше он спускался только в лёгкие, то сейчас у них вторая стадия изучения — последствия после излечения от коронавируса. Большинство, кто вылечился, падает через две недели с инфарктом и проблемами сердца. Это настолько умная болезнь, раньше она спускалась только на лёгкие, а сейчас спускается на лёгкие, а потом на любое слабое место. У тебя язва — она бьёт в желудок. Проблемы с кишечником — ударяет туда. И по принципу рака дожимает организм, чтобы выжать из него максимум. Они говорят: «Мы в шоке, насколько умная болезнь». Я их лично знаю, они сильнейшие в мире лаборанты. Учились в лучших школах США и не только», — заявил Смоляков в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». 

В мире зафиксировано порядка 3,5 млн. случаев заболевания коронавирусом.

Ранее Тихонов рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить