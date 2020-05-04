Смоляков: врачи в шоке от того, насколько коронавирус умён

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков поделился информацией о коронавирусе, которую узнал от знакомых специалистов.

«У меня есть бизнес, связанный с лекарствами, я имею отношение к их производству. Люди, которые у нас работают, брошены на борьбу с коронавирусом. Они рассказывают, что вирус постоянно мутирует. Тот, который изучали в январе, к апрельскому уже отношения никакого не имеет. Если раньше он спускался только в лёгкие, то сейчас у них вторая стадия изучения — последствия после излечения от коронавируса. Большинство, кто вылечился, падает через две недели с инфарктом и проблемами сердца. Это настолько умная болезнь, раньше она спускалась только на лёгкие, а сейчас спускается на лёгкие, а потом на любое слабое место. У тебя язва — она бьёт в желудок. Проблемы с кишечником — ударяет туда. И по принципу рака дожимает организм, чтобы выжать из него максимум. Они говорят: «Мы в шоке, насколько умная болезнь». Я их лично знаю, они сильнейшие в мире лаборанты. Учились в лучших школах США и не только», — заявил Смоляков в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

В мире зафиксировано порядка 3,5 млн. случаев заболевания коронавирусом.

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