Тихонов рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом в Белоруссии.

«В субботу мы играли в гольф в Минске. Клуб заполнен был на 100%. Здесь никто не паникует и не боится коронавируса. Люди ведут нормальную жизнь, соблюдая меры предосторожности. При этом из России постоянно поступают ложные сообщения о том, что здесь катастрофа. Хватит врать и воровать — занимайтесь своими проблемами. В Белоруссии всё идет своим чередом, потому что в короне нет вируса», — написал Тихонов на своём сайте.

По официальным данным Белоруссии, число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло почти 17 тыс. человек.

Ранее Тихонов заявил, что в Минспорте недовольны работой тренеров сборной России по биатлону.