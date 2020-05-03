Тихонов рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
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- РИА Новости
«В субботу мы играли в гольф в Минске. Клуб заполнен был на 100%. Здесь никто не паникует и не боится коронавируса. Люди ведут нормальную жизнь, соблюдая меры предосторожности. При этом из России постоянно поступают ложные сообщения о том, что здесь катастрофа. Хватит врать и воровать — занимайтесь своими проблемами. В Белоруссии всё идет своим чередом, потому что в короне нет вируса», — написал Тихонов на своём сайте.
По официальным данным Белоруссии, число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло почти 17 тыс. человек.
Ранее Тихонов заявил, что в Минспорте недовольны работой тренеров сборной России по биатлону.