Тихонов заявил, что в Минспорте недовольны работой тренеров сборной России по биатлону
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- РИА Новости
«Я знаю, что эксперты Минспорта в электронном виде отрицательно оценили работу тренерского коллектива сборных России по биатлону, который работал в последние два года. Я разговаривал с двумя членами комиссии, и они подтвердили мне, что дали самую отрицательную оценку. Но она другой и не могла быть», — приводит слова Тихонова ТАСС.
В предыдущие два года главным тренером сборной России был Анатолий Хованцев, старшим тренером женской команды — Виталий Норицын, а старшим тренером мужской команды — Сергей Белозёров.
В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, а также установили антирекорд по числу гонок без медалей.
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