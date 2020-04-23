Тихонов заявил, что в Минспорте недовольны работой тренеров сборной России по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что экспертный совет Министерства спорта России не удовлетворён работой тренерского штаба национальной команды в последние два года.

«Я знаю, что эксперты Минспорта в электронном виде отрицательно оценили работу тренерского коллектива сборных России по биатлону, который работал в последние два года. Я разговаривал с двумя членами комиссии, и они подтвердили мне, что дали самую отрицательную оценку. Но она другой и не могла быть», — приводит слова Тихонова ТАСС.

В предыдущие два года главным тренером сборной России был Анатолий Хованцев, старшим тренером женской команды — Виталий Норицын, а старшим тренером мужской команды — Сергей Белозёров.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, а также установили антирекорд по числу гонок без медалей.

Ранее сообщалось, что СБР проведёт досрочные выборы президента организации.