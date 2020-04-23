Тихонов заявил, что в Минспорте недовольны работой тренеров сборной России по биатлону

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Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что экспертный совет Министерства спорта России не удовлетворён работой тренерского штаба национальной команды в последние два года.
Тихонов заявил, что в Минспорте недовольны работой тренеров сборной России по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я знаю, что эксперты Минспорта в электронном виде отрицательно оценили работу тренерского коллектива сборных России по биатлону, который работал в последние два года. Я разговаривал с двумя членами комиссии, и они подтвердили мне, что дали самую отрицательную оценку. Но она другой и не могла быть», — приводит слова Тихонова ТАСС.

В предыдущие два года главным тренером сборной России был Анатолий Хованцев, старшим тренером женской команды — Виталий Норицын, а старшим тренером мужской команды — Сергей Белозёров.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, а также установили антирекорд по числу гонок без медалей. 

Ранее сообщалось, что СБР проведёт досрочные выборы президента организации.

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