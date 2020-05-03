СМИ: Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой» из-за карантина

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Нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов не сможет приступить к тренировкам вместе с командой сразу после их возобновления из-за необходимости провести две недели на карантине после возвращения из России.
СМИ: Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой» из-за карантина
  • Reuters

Как сообщает EFE, Смолов и его партнёр по команде Пионе Систо, также покинувший Испанию во время пандемии, не приступят к занятиям до тех пор, пока не пройдут карантин.

Ожидается, что «Сельта» возобновит тренировки уже на следующей неделе.

Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Ранее сообщалось, что футболистов «Валенсии» протестируют на коронавирус.

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