СМИ: Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой» из-за карантина
- Reuters
Как сообщает EFE, Смолов и его партнёр по команде Пионе Систо, также покинувший Испанию во время пандемии, не приступят к занятиям до тех пор, пока не пройдут карантин.
Ожидается, что «Сельта» возобновит тренировки уже на следующей неделе.
Футбольный сезон в Испании, как и в большинстве стран мира, был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что футболистов «Валенсии» протестируют на коронавирус.