Отец Росси считает, что сын останется в MotoGP ещё на четыре года

Короткая ссылка
Грациано Росси, отец семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси, считает, что его сын будет выступать ещё не менее четырёх лет.
Отец Росси считает, что сын останется в MotoGP ещё на четыре года
  • Reuters

«Я считаю, он может провести ещё три-четыре года. Сейчас у него точно нет желания уходить, и через год оно тоже не возникнет. У меня есть в этом полная уверенность», — приводит слова Росси-старшего RAI Sport.

Он отметил, что возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионате может пойти на пользу 41-летнему гонщику.

«Не сомневаюсь, что Валентино по-прежнему достаточно силён, чтобы выигрывать гонки, если всё сложится оптимально. В нынешней сложной ситуации опыт позволит ему справиться лучше, чем другим, так что для Валентино это может стать шансом», — добавил отец гонщика.

Контракт Росси с заводской командой Yamaha истекает в конце 2020 года и не будет продлён. Итальянец выступает в MotoGP c 2000 года. Первые три титула он завоевал, выступая за Honda, а последующие четыре — в составе Yamaha.

Ранее сообщалось, что в MotoGP не исключили проведения двух гонок за уикенд и продления сезона до января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить