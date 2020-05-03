Отец Росси считает, что сын останется в MotoGP ещё на четыре года

Грациано Росси, отец семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси, считает, что его сын будет выступать ещё не менее четырёх лет.

«Я считаю, он может провести ещё три-четыре года. Сейчас у него точно нет желания уходить, и через год оно тоже не возникнет. У меня есть в этом полная уверенность», — приводит слова Росси-старшего RAI Sport.

Он отметил, что возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионате может пойти на пользу 41-летнему гонщику.

«Не сомневаюсь, что Валентино по-прежнему достаточно силён, чтобы выигрывать гонки, если всё сложится оптимально. В нынешней сложной ситуации опыт позволит ему справиться лучше, чем другим, так что для Валентино это может стать шансом», — добавил отец гонщика.

Контракт Росси с заводской командой Yamaha истекает в конце 2020 года и не будет продлён. Итальянец выступает в MotoGP c 2000 года. Первые три титула он завоевал, выступая за Honda, а последующие четыре — в составе Yamaha.

Ранее сообщалось, что в MotoGP не исключили проведения двух гонок за уикенд и продления сезона до января.