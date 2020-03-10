В MotoGP не исключили проведения двух гонок за уик-энд и продления сезона до января

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Президент Международной мотоциклетной федерации (FIM) Хорхе Виегас прокомментировал возможные изменения в календаре MotoGP в связи с распространением коронавируса.
В MotoGP не исключили проведения двух гонок за уик-энд и продления сезона до января
  • Reuters

«Если нам придётся проводить этапы в январе, мы на это пойдём. Мы можем делать по два Гран-при за один уик-энд или проводить гонки без зрителей. Всё это возможно, если не будет других решений. В текущей ситуации ничего не исключено», — приводит слова Виегаса Autosport со ссылкой на Catalunya Radio.

Он также отметил, что этап в США, вероятнее всего, не состоится.

Из-за коронавируса уже был отменён первый этап сезона в Катаре, а гонка в Таиланде была перенесена на октябрь.

Ранее сообщалось, что этап «Формулы-1» в Бахрейне пройдёт без зрителей из-за коронавируса.

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