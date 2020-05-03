Футболист ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине
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- РИА Новости
«Я тренируюсь, стараюсь поддерживать форму, читать, заставлять себя учить язык. А вечером собираемся с друзьями и играем в компьютер. Поддерживать форму сейчас тяжелее, но не критично. Кто хочет, найдёт способ потренироваться», — цитирует Кучаева официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей за армейцев и отдал две результативные передачи.
Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.
Ранее Кучаев признался, что попал в футбол случайно.