Футболист ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине

Короткая ссылка
Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Константин Кучаев рассказал, чем занимается на карантине в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футболист ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я тренируюсь, стараюсь поддерживать форму, читать, заставлять себя учить язык. А вечером собираемся с друзьями и играем в компьютер. Поддерживать форму сейчас тяжелее, но не критично. Кто хочет, найдёт способ потренироваться», — цитирует Кучаева официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей за армейцев и отдал две результативные передачи.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Кучаев признался, что попал в футбол случайно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить