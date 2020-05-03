Футболист ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине

Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Константин Кучаев рассказал, чем занимается на карантине в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Я тренируюсь, стараюсь поддерживать форму, читать, заставлять себя учить язык. А вечером собираемся с друзьями и играем в компьютер. Поддерживать форму сейчас тяжелее, но не критично. Кто хочет, найдёт способ потренироваться», — цитирует Кучаева официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей за армейцев и отдал две результативные передачи.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Кучаев признался, что попал в футбол случайно.