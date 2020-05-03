Игрок ЦСКА Кучаев признался, что попал в футбол случайно

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Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Константин Кучаев рассказал, как началась его карьера.
Игрок ЦСКА Кучаев признался, что попал в футбол случайно
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«В футбол попал на самом деле случайно. Тренер пришёл к нам в класс, где я учился, и просто предложил прийти к нему на занятие», — приводит слова Кучаева официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Он отметил, что он и его одноклассники пошли заниматься футболом, хотя даже не понимали, куда они идут.

Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей за армейцев и отдал две результативные передачи.

Ранее агент форварда ЦСКА Фёдора Чалова рассказал об интересе к футболисту со стороны иностранных клубов.

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