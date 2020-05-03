Игрок ЦСКА Кучаев признался, что попал в футбол случайно

Полузащитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Константин Кучаев рассказал, как началась его карьера.

«В футбол попал на самом деле случайно. Тренер пришёл к нам в класс, где я учился, и просто предложил прийти к нему на занятие», — приводит слова Кучаева официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Он отметил, что он и его одноклассники пошли заниматься футболом, хотя даже не понимали, куда они идут.

Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей за армейцев и отдал две результативные передачи.

Ранее агент форварда ЦСКА Фёдора Чалова рассказал об интересе к футболисту со стороны иностранных клубов.