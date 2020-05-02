Агент Чалова рассказал о об интересе к футболисту со стороны иностранных клубов

Кристиан Эмиле, агент нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал о об интересе к футболисту со стороны иностранных клубов.

«Чалов привлёк внимание команд из нескольких стран, но самое серьёзное предложение пришло из Англии минувшим летом. Думаю, все знают, о каком клубе идёт речь. Главное, чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет, не столь важно», — приводит слова Эмиле «Российская газета».

Он также отметил, что Чалов уже неплохо знает английский язык, а это является одним из определяющих факторов для адаптации в европейском чемпионате.

В текущем сезоне 21-летний Чалов провёл 22 матча в Российской премьер-лиге, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о состоянии Чалова после сорвавшегося трансфера в АПЛ.