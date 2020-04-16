Галактионов рассказал о состоянии Чалова после сорвавшегося трансфера в АПЛ

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал, как нападающий ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на сорвавшийся летом переход в английский «Кристал Пэлас».
Галактионов рассказал о состоянии Чалова после сорвавшегося трансфера в АПЛ
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«У меня нет ощущения, что он так и не пришёл в себя. Когда Фёдор находится в расположении нашей команды, к нему не возникает никаких вопросов. Безусловно, есть игровые моменты, которые необходимо улучшать, на которые мы обращаем внимание. Это нормальный рабочий процесс. Однако игру Фёдора необходимо рассматривать в более широком масштабе, а не ограничиваться лишь забитыми или незабитыми мячами», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Галактионов предостерёг Дивеева и Умярова от «синдома второго сезона».

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