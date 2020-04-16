Галактионов предостерёг Дивеева и Умярова от «синдрома второго сезона»

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов поделился впечатлением от игры защитника ЦСКА Игоря Дивеева и полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.
Галактионов предостерёг Дивеева и Умярова от «синдрома второго сезона»
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

«Мы знаем характеры и качества всех наших футболистов и видим их на тренировочных сборах ежедневно. Дивеев постепенно движется вперёд, прибавляет и входит в ту обойму игроков, на которых рассчитывает и команда, и тренерский штаб. Умяров стремительно ворвался в основу «Спартака». Синдром второго сезона? Всё возможно, и таких примеров было много. Очень важно, кто окажется рядом в этот момент и какие будут внесены коррективы, если такой период в его карьере настанет», — заявил Галактионов в интервью RT.

Ранее главный тренер молодёжной сборной России по футболу сравнил Сафонова и Максименко с Акинфеевым.

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