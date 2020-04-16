Главный тренер молодёжной сборной России по футболу сравнил Сафонова и Максименко с Акинфеевым

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов сравнил вратарей команды Матвея Сафонова и Александра Максименко с Игорем Акинфеевым.

«Оба наших голкипера очень талантливы, с отличными данными. Уже сейчас о них можно говорить как о перспективном будущем сборной. Но прежде чем сравнивать их с Акинфеевым, ребята должны обрести стабильность, получить опыт, набить шишки, пройти огонь и медные трубы. Они должны стабильно выступать за свои команды не только в чемпионате России, но и в еврокубках. А также проводить качественные матчи в составе молодёжной сборной и добиться с ней положительного результата», — заявил Галактионов в интервью RT.

Ранее Габулов назвал семерых вратарей, претендующих на место в сборной на Евро.