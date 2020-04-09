Габулов назвал семерых вратарей, претендующих на место в сборной на Евро

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал семерых голкиперов, которые будут претендовать на участие в Евро-2020.
Габулов назвал семерых вратарей, претендующих на место в сборной на Евро
  • РИА Новости

«Думаю, из-за переноса турнира уровень конкуренции существенно возрастёт. Сослан Джанаев, Антон Шунин, Маринато Гилерме, Андрей Лунёв, Александр Максименко, Матвей Сафонов, даже Юрий Дюпин — эти вратари будут бороться за участие в Евро. Понятно, что всё может случиться: и, не дай бог, травмы, и психологические моменты. По себе знаю: напряжение присутствует первые полгода перед крупным турниром, сразу после сборов. А сейчас этот период растянулся на полтора года. Кто из вратарей стабильнее и качественнее проведёт данный отрезок, тот и попадёт в заявку», — заявил Габулов в интервью RT.

Ранее Габулов не исключил возвращения Акинфеева в сборную России.

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