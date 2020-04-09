Габулов не исключил возвращения Акинфеева в сборную России

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о возможном возвращении в национальную команду Игоря Акинфеева.

«Считаю, в жизни нет ничего невозможного. Если Игорь решит для себя, что готов и хочет выступать за сборную, думаю, Станислав Черчесов обязательно рассмотрит его кандидатуру. А физически он способен провести ещё один крупный международный турнир. Уровень мастерства Игоря и накопленный годами опыт говорят сами за себя», — заявил бронзовый призёр Евро в интервью RT.

Ранее Габулов назвал лучших вратарей текущего сезона РПЛ.