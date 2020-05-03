Футболисты «Крыльев Советов» доставили еду врачам больниц в Самаре

Игроки и тренеры самарского футбольного клуба «Крылья Советов» доставили еду врачам местных больниц во время пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «Крыльев», тренеры Сергей Корниленко и Виктор Гаус посетили с подарками Самарскую областную детскую инфекционную больницу, а защитник Владимир Полуяхтов и форвард Егор Голенков помогли врачам Самарской клинической больницы имени Середавина.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что боец MMA Конор Макгрегор помог детской больнице в Ирландии во время пандемии.