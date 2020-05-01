Макгрегор помог детской больнице в Ирландии во время пандемии
- Reuters
Об этом Макгрегор сообщил в своём Instagram.
До этого Макгрегор объявил о намерении выделить €1 млн на помощь ирландским больницам, а затем отправил в больницу Mater Hospital 20 тыс. защитных масок, а также 1,2 тыс. козырьков.
На текущий момент в Ирландии зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения и более 1,2 тыс. смертей.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Наполи» продал футболку Диего Марадоны для борьбы с коронавирусом.