Макгрегор помог детской больнице в Ирландии во время пандемии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор доставил медикаменты в детскую больницу Дублина во время пандемии коронавируса.

Об этом Макгрегор сообщил в своём Instagram.

До этого Макгрегор объявил о намерении выделить €1 млн на помощь ирландским больницам, а затем отправил в больницу Mater Hospital 20 тыс. защитных масок, а также 1,2 тыс. козырьков.

На текущий момент в Ирландии зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения и более 1,2 тыс. смертей.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Наполи» продал футболку Диего Марадоны для борьбы с коронавирусом.