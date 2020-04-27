Бывший футболист «Наполи» продал футболку Марадоны для борьбы с коронавирусом

Бывший защитник итальянских «Наполи» и «Ювентуса» Чиро Феррара продал на благотворительном аукционе футболку легендарного аргентинца Диего Марадоны, а вырученные средства передал на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом в своём Instagram сообщил сам Марадона.

«Мы выиграли вместе с Чиро ещё один матч. Мы объединились и выиграли его вместе для Неаполя и неаполитанцев. Спасибо, Чиро, что ты снова дал мне почувствовать себя частью этого великолепного города. Для меня большая честь — помочь нашим людям покупать разные необходимые товары в это тяжёлое время. Спасибо всем членам фонда Феррары и Каннаваро. Всегда рядом с вами», — написал легендарный аргентинец.

Вырученные средства, €55 тыс, перейдут через фонд, организованный Феррарой и Фабио Каннаваро, на поддержку Неаполя во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что министр спорта Италии не уверен в возобновлении Серии А.