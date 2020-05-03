Экс-тренер «Тоттенхэма» о результативности Месси: не верю, что есть прирождённые бомбардиры

Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Тим Шервуд высказался о результативности нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, отметив, что таких достижений не добиваются только за счёт таланта.

«Не верю, что есть прирождённые бомбардиры. Месси стал тем, кем стал, потому что в детстве гонял камни по закоулкам и его братья пять лет вышибали из него дерьмо. Это воспитание. С этим не рождаются», — цитирует Шервуда Daily Mail.

В нынешнем сезоне Месси провёл 31 матч за «Барселону», забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Всего на его счету 627 голов за каталонский клуб.

Ранее защитник мадридского «Реала» Марсело заявил, что всех, кто играл в футбол, достал вопрос о том, кто лучше: форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси.