Экс-тренер «Тоттенхэма» о результативности Месси: не верю, что есть прирождённые бомбардиры

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Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Тим Шервуд высказался о результативности нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, отметив, что таких достижений не добиваются только за счёт таланта.
Экс-тренер «Тоттенхэма» о результативности Месси: не верю, что есть прирождённые бомбардиры
  • Reuters

«Не верю, что есть прирождённые бомбардиры. Месси стал тем, кем стал, потому что в детстве гонял камни по закоулкам и его братья пять лет вышибали из него дерьмо. Это воспитание. С этим не рождаются», — цитирует Шервуда Daily Mail.

В нынешнем сезоне Месси провёл 31 матч за «Барселону», забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Всего на его счету 627 голов за каталонский клуб.

Ранее защитник мадридского «Реала» Марсело заявил, что всех, кто играл в футбол, достал вопрос о том, кто лучше: форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

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