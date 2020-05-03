Марсело — о сравнении Роналду с Месси: этот вопрос достал всех, кто играл в футбол
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«Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои особенности», — цитирует Марсело AS.
По его словам, за годы совместных тренировок с Роналду он может сказать, что португалец даёт максимальную мотивацию своим партнёрам и делает всё на поле на высшем уровне.
«А Месси может просто стоять, затем из ниоткуда получить мяч и отправить его в ворота», — добавил Марсело.
Ранее сообщалось, что Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии.