Марсело — о сравнении Роналду с Месси: этот вопрос достал всех, кто играл в футбол

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Защитник мадридского «Реала» Марсело заявил, что всех, кто играл в футбол, достал вопрос о том, кто лучше: форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду или нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси.
Марсело — о сравнении Роналду с Месси: этот вопрос достал всех, кто играл в футбол
  • Reuters

«Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол. У каждого свои особенности», — цитирует Марсело AS.

По его словам, за годы совместных тренировок с Роналду он может сказать, что португалец даёт максимальную мотивацию своим партнёрам и делает всё на поле на высшем уровне.

«А Месси может просто стоять, затем из ниоткуда получить мяч и отправить его в ворота», — добавил Марсело.

Ранее сообщалось, что Роналду прогулялся с сыном по Мадейре во время пандемии.

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