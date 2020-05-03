The Hockey Writers назвал 50 лучших россиян в НХЛ

Портал The Hockey Writers составил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейтинг опубликован на сайте издания.

На первом месте расположился Сергей Фёдоров, который выиграл три Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Второе место занял форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Тройку лучших замкнул Александр Могильный.

В топ-10 также включены Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Евгений Малкин, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук и Сергей Гончар.

Ранее Уэйн Гретцки выбрал Овечкина в качестве партнёра по звену мечты.