The Hockey Writers назвал 50 лучших россиян в НХЛ

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Портал The Hockey Writers составил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
The Hockey Writers назвал 50 лучших россиян в НХЛ
  • Reuters

Рейтинг опубликован на сайте издания.

На первом месте расположился Сергей Фёдоров, который выиграл три Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Второе место занял форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Тройку лучших замкнул Александр Могильный.

В топ-10 также включены Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Евгений Малкин, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук и Сергей Гончар.

Ранее Уэйн Гретцки выбрал Овечкина в качестве партнёра по звену мечты.

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