Билялетдинов: не секрет, что зарплаты в РПЛ не соответствуют качеству игры

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Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался о зарплатах игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Билялетдинов: не секрет, что зарплаты в РПЛ не соответствуют качеству игры
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«То, что зарплаты в РПЛ не соответствуют качеству игры, ни для кого не секрет. Если было бы иначе, из России многие ведущие футболисты уехали бы… Но всё равно клубы должны поэтапно выводить футболиста на какой-то уровень, а не сразу класть ему всю сумму», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Он отметил, что во время его выступлений в лиге у него постепенно повышалась зарплата, которая также зависела от количества голов и результативных передач. По его мнению, такая система более эффективна, чем появление высокого оклада сразу.

«Тем более нет смысла сорить деньгами сейчас, при нынешней экономической ситуации в стране. Если кому-то 5 млн насыпать, это будет выглядеть как издевательство», — добавил Билялетдинов.

Ранее Билялетдинов признался, что не видел матчей Александра Соболева за «Спартак».

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