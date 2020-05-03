Экс-вратарь «Ливерпуля» вспомнил, как воевал в Родезии

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Бывший голкипер английского «Ливерпуля» и сборной Зимбабве по футболу Брюс Гроббелар поделился воспоминаниями о гражданской войне в Родезии, в которой он участвовал.
Экс-вратарь «Ливерпуля» вспомнил, как воевал в Родезии
  • Reuters

«Первого человека я убил в сумерках. Когда солнце заходит, можно увидеть тени среди буша. Но опознать человека невозможно, пока он не приблизится настолько, что будут видны белки его глаз», — приводит слова Гроббелара The Guardian.

Он признался, что иногда можно было случайно попасть по союзнику, так как ничего не было видно. 

«Сколько всего человек я убил? Не знаю. Но их было много. Иначе бы я не дожил до сегодняшнего дня. Я могу только сожалеть о прошлом. Но его нельзя изменить», — добавил Гроббелар.

Гроббелар признаy одним из лучших вратарей «Ливерпуля» и Африки всех времён. Он выступал за английский клуб с 1980 по 1994 год.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ливерпуля» Джордон Айб проходит реабилитацию из-за проблем с психическим здоровьем.

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