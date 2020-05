В Ассоциации тенниса США рассказали, когда примут решение о датах проведения US Open

Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с заявлением о возможности переноса турнира US Open — 2020 в другой город или на другое время.

«Целью USTA является проведение US Open 2020 года в Нью-Йорке в запланированное время и в присутствии зрителей. Но из-за неопределённой и быстро меняющейся ситуации с пандемией COVID-19 мы рассматриваем и другие сценарии, в том числе и проведение турнира без зрителей. Несмотря на слухи о возможном переносе US Open, это не является первоочередной задачей на данный момент, хотя мы рассматриваем разные варианты. Первостепенное значение при принятии наших решений относительно US Open будут иметь здоровье и безопасность всех участников. Решение будет принято не ранее середины июня», — гласит заявление USTA, которое цитирует официальный сайт US Open.

На данный момент проведение турнира запланировано на период с 24 августа по 13 сентября.

Ранее Южный заявил, что лучше возобновить теннис без зрителей, чем не играть совсем.