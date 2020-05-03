В Ассоциации тенниса США рассказали, когда примут решение о датах проведения US Open

Короткая ссылка
Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с заявлением о возможности переноса турнира US Open — 2020 в другой город или на другое время.

«Целью USTA является проведение US Open 2020 года в Нью-Йорке в запланированное время и в присутствии зрителей. Но из-за неопределённой и быстро меняющейся ситуации с пандемией COVID-19 мы рассматриваем и другие сценарии, в том числе и проведение турнира без зрителей. Несмотря на слухи о возможном переносе US Open, это не является первоочередной задачей на данный момент, хотя мы рассматриваем разные варианты. Первостепенное значение при принятии наших решений относительно US Open будут иметь здоровье и безопасность всех участников. Решение будет принято не ранее середины июня», — гласит заявление USTA, которое цитирует официальный сайт US Open.

На данный момент проведение турнира запланировано на период с 24 августа по 13 сентября.

Ранее Южный заявил, что лучше возобновить теннис без зрителей, чем не играть совсем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить