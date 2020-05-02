Южный: лучше возобновить теннис без зрителей, чем не играть совсем

Бывший российский теннисист Михаил Южный прокомментировал возможность возвращения тенниса после мировой пандемии коронавируса при пустых трибунах.

«Когда всё вернётся — не от нас зависит. Сейчас никто не может предсказать, когда и где это будет возможно. Для тенниса ситуация усложняется путешествиями. Какая-то страна может уже снять карантин, а какая-то нет. А все должны быть в равных условиях. Однако, с другой стороны, теннис — это вид спорта, где спортсмены находятся на достаточном удалении друг от друга. Это упрощает ситуацию. Мы хотя бы можем тренироваться, это уже хорошо. Любой спорт без болельщиков — это другие ощущения. Но лучше играть, чем не играть. С матчей без зрителей можно начать. А рано или поздно мы вернёмся к игре с болельщиками», — цитирует Южного «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова сыграет в виртуальном турнире WTA.