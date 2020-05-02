Боярский признался, что ему неинтересно, получится ли у Кокорина заиграть в Европе
- РИА Новости
«Весной он продемонстрировал замечательную футбольную форму. Мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин как можно скорее вернулся в «Зенит». Возлагаю на него много надежд», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что если Кокорин решит перебраться в европейский чемпионат, то это будет его выбор, но он всё равно был бы рад его видеть в «Зените».
«Получится ли у Кокорина в Европе? Это меня, если честно, не очень интересует. Главное, чтобы в «Зените» у него получилось», — добавил Боярский.
Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину в европейских клубах.