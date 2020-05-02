Боярский признался, что ему неинтересно, получится ли у Кокорина заиграть в Европе

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Известный актёр Михаил Боярский, который также является болельщиком петербургского «Зенита», высказался об игре нападающего команды Александра Кокорина, который на данный момент выступает на правах аренды за «Сочи».
Боярский признался, что ему неинтересно, получится ли у Кокорина заиграть в Европе
  • РИА Новости

«Весной он продемонстрировал замечательную футбольную форму. Мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин как можно скорее вернулся в «Зенит». Возлагаю на него много надежд», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что если Кокорин решит перебраться в европейский чемпионат, то это будет его выбор, но он всё равно был бы рад его видеть в «Зените».

«Получится ли у Кокорина в Европе? Это меня, если честно, не очень интересует. Главное, чтобы в «Зените» у него получилось», — добавил Боярский.

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину в европейских клубах.

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