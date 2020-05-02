Боец Олейник поедет на турнир UFC 249 на машине

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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник рассказал, что отправится в Джексонвилль, где пройдёт турнир UFC 249, на автомобиле.
Боец Олейник поедет на турнир UFC 249 на машине
  • РИА Новости

«Я живу в 40 км от Майами. Очень легко ехать — это прямая трасса, как примерно до Воронежа. Километров 400—500 по прямой трассе, она никогда не загружена. Это очень легко, я люблю путешествовать на машине, поэтому три-пять часов проехаться будет для меня в удовольствие», — цитирует Олейника ТАСС.

На турнире UFC 249, который состоится 9 мая в Джексонвилле, Олейник встретится в бою с бразильцем Фабрисиу Вердумом.

Ранее Олейник рассказал, как боец ММА Дмитрий Сосновский оказался под следствием.

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