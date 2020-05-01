Олейник рассказал, как боец ММА Сосновский оказался под следствием

Боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал, как его коллега Дмитрий Сосновский оказался под следствием по делу о хищении человека.

«Он поехал к кому-то из своих знакомых поддержать, помочь: ему сказали, что их обидели — то ли отобрали деньги, то ли, наоборот, не отдают очень долго. И он поехал с его товарищем, которому должны были эти деньги, разбираться», — цитирует Олейника ТАСС.

По словам бойца UFC, Сосновского «приписали к бандиту», который занимается вымогательством денежных средств. В итоге в ноябре 2019 года Сосновский был арестован Пресненским судом столицы в связи с уголовным делом о вымогательстве и похищении человека. В настоящее время он до сих пор находится под следствием, но отказывается признавать свою вину.

При этом Олейник отметил, что Сосновский обладает большим талантом в ММА.

В профессиональной карьере Сосновский одержал 11 побед (девять — досрочно) и не потерпел ни одного поражения. В марте 2018 года он дебютировал в UFC, победив Марка Годбира во втором раунде.

Ранее боец тяжёлого веса UFC Кёртис Блэйдс заявил, что некоторые девушки выступают в UFC только потому, что хорошо смотрятся в бикини.