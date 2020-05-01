СМИ: В Бундеслиге хотят возобновить сезон 15 мая

Руководство немецкой футбольной Бундеслиги планирует возобновить сезон 15 мая.

Как сообщает Goal.com, в лиге считают, что возобновление сезона в этот день вполне реализуемо, но всё будет зависеть от решения правительства Германии.

6 мая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведёт совещание с министрами, на котором будет принято решение по поводу дальнейшего проведения спортивных мероприятий в стране, а решающим фактором будет проект резолюции.

Ранее сообщалось, что президент и министр спорта Франции убеждают ведущие лиги Европы досрочно завершить сезон.