Российский хоккеист Зуб объяснил, почему решил перейти в «Оттаву»

Российский защитник Артём Зуб объяснил, почему решил перейти из петербургского СКА в канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Оттаву Сенаторз».

«У меня были разные предложения, но мы на семейном совете решили остановиться на «Оттаве». На наш взгляд, там более подходящие условия для моего развития. Есть надежда, что я буду получать больше игрового времени, чем в других клубах», — цитирует Зуба официальный сайт НХЛ.

Он также заявил, что были и другие важные факторы его переезда в столицу Канады, отметив, что подобрал оптимальный момент для отъезда в НХЛ.

Зуб является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России, а также обладателем Кубка Гагарина. В регулярном сезоне-2019/20 он набрал 22 (13 + 9) очка в 57 встречах.

Ранее сообщалось, что Зуб подписал однолетний контракт новичка с «Оттавой».