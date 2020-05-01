Российский хоккеист Зуб объяснил, почему решил перейти в «Оттаву»

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Российский защитник Артём Зуб объяснил, почему решил перейти из петербургского СКА в канадский клуб Национальной хоккейной лиги «Оттаву Сенаторз».
Российский хоккеист Зуб объяснил, почему решил перейти в «Оттаву»
  • РИА Новости

«У меня были разные предложения, но мы на семейном совете решили остановиться на «Оттаве». На наш взгляд, там более подходящие условия для моего развития. Есть надежда, что я буду получать больше игрового времени, чем в других клубах», — цитирует Зуба официальный сайт НХЛ.

Он также заявил, что были и другие важные факторы его переезда в столицу Канады, отметив, что подобрал оптимальный момент для отъезда в НХЛ.

Зуб является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России, а также обладателем Кубка Гагарина. В регулярном сезоне-2019/20 он набрал 22 (13 + 9) очка в 57 встречах.

Ранее сообщалось, что Зуб подписал однолетний контракт новичка с «Оттавой».

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