Российский хоккеист Зуб объяснил, почему решил перейти в «Оттаву»
- РИА Новости
«У меня были разные предложения, но мы на семейном совете решили остановиться на «Оттаве». На наш взгляд, там более подходящие условия для моего развития. Есть надежда, что я буду получать больше игрового времени, чем в других клубах», — цитирует Зуба официальный сайт НХЛ.
Он также заявил, что были и другие важные факторы его переезда в столицу Канады, отметив, что подобрал оптимальный момент для отъезда в НХЛ.
Зуб является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России, а также обладателем Кубка Гагарина. В регулярном сезоне-2019/20 он набрал 22 (13 + 9) очка в 57 встречах.
Ранее сообщалось, что Зуб подписал однолетний контракт новичка с «Оттавой».