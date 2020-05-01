Хоккеист СКА Зуб подписал контракт с «Оттавой»

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургского СКА Артём Зуб продолжит карьеру в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».

Как сообщается на официальном сайте «Оттавы», Зуб подписал с клубом однолетний контракт новичка.

Генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион выразил удовлетворение тем фактом, что защитник СКА решил продолжить карьеру в канадском коллективе, и назвал Зуба умным защитником, умеющим обращаться с шайбой.

Зуб является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России, а также обладателем Кубка Гагарина. В регулярном сезоне-2019/20 он набрал 23 (13 + 9) очка в 57 встречах.

Ранее стало известно, что шесть игроков покинули ХК «Северсталь».