ХК «Северсталь» покинули шесть хоккеистов

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» из города Череповца объявил о том, что команду покинули шесть игроков.

Об этом сообщается на официальном сайте «Северстали».

Карьеру в других коллективах продолжат голкипер Рафаэль Хакимов, защитники Джефф Кинрейд и Артурс Кулда, а также форварды Сергей Монахов, Евгений Бодров и Кайл Чипчура.

34-летний Чипчура известен по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где успел поиграть за «Монреаль Канадиенс», «Анахайм Дакс» и «Аризона Койотис». В КХЛ он также защищал цвета «Слована» и «Куньлуня».

Ранее стало известно, что бывший нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Эмиль Галимов продолжит карьеру в петербургском СКА.