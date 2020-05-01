ХК «Северсталь» покинули шесть хоккеистов
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Об этом сообщается на официальном сайте «Северстали».
Карьеру в других коллективах продолжат голкипер Рафаэль Хакимов, защитники Джефф Кинрейд и Артурс Кулда, а также форварды Сергей Монахов, Евгений Бодров и Кайл Чипчура.
34-летний Чипчура известен по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где успел поиграть за «Монреаль Канадиенс», «Анахайм Дакс» и «Аризона Койотис». В КХЛ он также защищал цвета «Слована» и «Куньлуня».
Ранее стало известно, что бывший нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Эмиль Галимов продолжит карьеру в петербургском СКА.