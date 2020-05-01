Уткин назвал Николича неприемлемой кандидатурой для замены Сёмина в «Локомотиве»

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина и приходе в клуб на смену ему сербского специалиста Марко Николича.

«О грядущей замене Сёмина в «Локомотиве» я, как вы заметили, не высказываюсь. Я достаточно говорил об этом, моя позиция очевидна, оценку работы и перспективы Сёмина я не меняю. Но ситуация стала конъюнктурной, участвовать я в ней не хочу и дистанцируюсь. Николич — неприемлемая кандидатура для замены. Я о нём не знаю ничего; а я любознательный», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Николич может быть очень талантливым специалистом, но новый тренер красно-зелёных должен быть очень понятен публике на данный момент. Кроме того, он считает, что в «Локомотиве» достаточно неверно подошли к вопросу о возможной смене наставника.

«Локо» на пороге нового этапа, команде предстоит обновление, неважно, каковы пропорции купли-продажи игроков. Это вопрос во многом концептуальный. У администрации должна быть программа действий. План. У Сёмина должно быть то же самое, только не про цифры, а про желания. И понимание, например, состояния резервов», — говорится в тексте Уткина.

По информации СМИ, Сёмин может досрочно покинуть должность главного тренера «Локомотива», которую снова занял в 2016 году. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее экс-футболист железнодорожников Динияр Билялетдинов высказался о возможном уходе Сёмина из «Локомотива».