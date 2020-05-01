Билялетдинов высказался о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что возможный уход из команды главного тренера Юрия Сёмина станет рискованным шагом для клуба.
Билялетдинов высказался о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»
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«На мой взгляд, там какие-то свои дела происходят, не совсем понятные. Это нужно знать изнутри. Честно говоря, я даже не знаю фамилию тренера, которого сватают на место Юрия Павловича. Если не продлят Сёмина, это будет очень рисковый и нелогичный шаг, тем более, если нужно будет доигрывать чемпионат», — цитирует Билялетдинова РИА Новости.

Он отметил, что при Сёмине команда демонстрирует хороший результат в чемпионате, а также неплохо выступает в Лиге чемпионов. По его мнению, другому тренеру будет очень сложно в «Локомотиве», особенно если сезон возобновится.

«Логики вообще не вижу, надеюсь, что этого не произойдёт», — добавил Билялетдинов.

По информации СМИ, Сёмин может досрочно покинуть должность главного тренера «Локомотива», которую снова занял в 2016 году. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича.

Ранее Сёмин отказался комментировать обращение генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе к болельщикам «Локомотива».

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