Билялетдинов высказался о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что возможный уход из команды главного тренера Юрия Сёмина станет рискованным шагом для клуба.

«На мой взгляд, там какие-то свои дела происходят, не совсем понятные. Это нужно знать изнутри. Честно говоря, я даже не знаю фамилию тренера, которого сватают на место Юрия Павловича. Если не продлят Сёмина, это будет очень рисковый и нелогичный шаг, тем более, если нужно будет доигрывать чемпионат», — цитирует Билялетдинова РИА Новости.

Он отметил, что при Сёмине команда демонстрирует хороший результат в чемпионате, а также неплохо выступает в Лиге чемпионов. По его мнению, другому тренеру будет очень сложно в «Локомотиве», особенно если сезон возобновится.

«Логики вообще не вижу, надеюсь, что этого не произойдёт», — добавил Билялетдинов.

По информации СМИ, Сёмин может досрочно покинуть должность главного тренера «Локомотива», которую снова занял в 2016 году. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича.

Ранее Сёмин отказался комментировать обращение генерального директора железнодорожников Василия Кикнадзе к болельщикам «Локомотива».