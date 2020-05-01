Сёмин отказался комментировать обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отказался комментировать обращение генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе к болельщикам команды, в котором он также ответил на вопрос о возможном уходе специалиста.
Сёмин отказался комментировать обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»
  • РИА Новости

«Заявление Кикнадзе? Ничего не буду комментировать, спасибо. Всех с праздником!» — цитирует Сёмина РИА Новости.

По информации СМИ, Сёмин может досрочно покинуть должность главного тренера «Локомотива», которую снова занял в 2016 году. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича.

Ранее Кикнадзе ответил на обращение болельщиков «Локомотива» в поддержку Сёмина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить