Сёмин отказался комментировать обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отказался комментировать обращение генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе к болельщикам команды, в котором он также ответил на вопрос о возможном уходе специалиста.

«Заявление Кикнадзе? Ничего не буду комментировать, спасибо. Всех с праздником!» — цитирует Сёмина РИА Новости.

По информации СМИ, Сёмин может досрочно покинуть должность главного тренера «Локомотива», которую снова занял в 2016 году. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича.

Ранее Кикнадзе ответил на обращение болельщиков «Локомотива» в поддержку Сёмина.