ХК «Локомотив» подписал контракт с канадским вратарём Паскуале
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» заключил контракт с канадским голкипером Эдвардом Паскуале, выступавшим за «Барыс» из Нур-Султана.
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба. Отмечается, что контракт с игроком рассчитан на два года.
В прошедшем сезоне Паскуале провёл 51 матч в составе «Барыса».
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