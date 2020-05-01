ХК «Локомотив» подписал контракт с канадским вратарём Паскуале

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Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» заключил контракт с канадским голкипером Эдвардом Паскуале, выступавшим за «Барыс» из Нур-Султана.
ХК «Локомотив» подписал контракт с канадским вратарём Паскуале
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба. Отмечается, что контракт с игроком рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне Паскуале провёл 51 матч в составе «Барыса».

Ранее хоккеист СКА Артём Зуб подписал контракт с «Оттавой Сенаторз».

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