ХК «Локомотив» подписал контракт с канадским вратарём Паскуале

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» заключил контракт с канадским голкипером Эдвардом Паскуале, выступавшим за «Барыс» из Нур-Султана.

Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба. Отмечается, что контракт с игроком рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне Паскуале провёл 51 матч в составе «Барыса».

Ранее хоккеист СКА Артём Зуб подписал контракт с «Оттавой Сенаторз».