Боец MMA Шлеменко призвал россиян помогать друг другу в нелёгкое время

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко призвал своих подписчиков помогать друг другу в нелёгкое время.

«Друзья, поздравляю вас всех с 1 мая, вообще с майскими праздниками. Желаю вам здоровья, сил, успехов и, самое главное, терпения в это непростое для нас время. Терпения вам и силы воли», — сказал Шлеменко на видео в Instagram.

По его мнению, нынешняя ситуация поможет людям стать сильнее, но необходимо при этом помогать друг другу.

«Присмотритесь, помогайте друг другу. Если не мы, то никто нам не поможет в этой ситуации. Так что, с праздником вас», — добавил Шлеменко.

По состоянию на 1 мая в России зафиксировано более 114 тыс. заражений коронавирусом, более 13 тыс. человек выздоровели, свыше 1 тыс. скончались.

Ранее РФС с помощью «Лужников» поблагодарил врачей, помогающих в борьбе с коронавирусом.