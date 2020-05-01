РФС с помощью «Лужников» поблагодарил врачей, помогающих в борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Пресс-служба организации опубликовала в Instagram видео, на котором видно подсвеченную крышу «Лужников» с надписью: «Врачи — наши герои! Спасибо».
Кроме того, к посту прикреплены хештеги с призывом оставаться дома во время карантина.
По состоянию на 1 мая в России зафиксировано более 114 тыс. заражений коронавирусом, более 13 тыс. человек выздоровели, свыше 1 тыс. скончались.
Ранее сообщалось, что заседание исполкома РФС состоится 15 мая в онлайн-режиме.