РФС с помощью «Лужников» поблагодарил врачей, помогающих в борьбе с коронавирусом

Российский футбольный союз (РФС) выразил благодарность врачам, помогающим в борьбе с коронавирусом, обратившись к ним с крыши московского стадиона «Лужники» .

Пресс-служба организации опубликовала в Instagram видео, на котором видно подсвеченную крышу «Лужников» с надписью: «Врачи — наши герои! Спасибо».

Кроме того, к посту прикреплены хештеги с призывом оставаться дома во время карантина.

По состоянию на 1 мая в России зафиксировано более 114 тыс. заражений коронавирусом, более 13 тыс. человек выздоровели, свыше 1 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что заседание исполкома РФС состоится 15 мая в онлайн-режиме.