Игнатьев считает, что не стоит спешить с решением о завершении сезона ФНЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказал мнение, что не стоит спешить с принятием решения о досрочном завершении сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Ситуация с коронавирусом сейчас непростая, здоровье людей на первом плане. С другой стороны, если не брать в расчёт объективные моменты, я бы не стал торопиться с завершением сезона в ФНЛ. Ведь в ближайшие недели возможен вариант, что всё начнут открывать у нас в стране. Я бы немного подождал. Есть хорошие примеры в зарубежном футболе, где планируют снимать различные запреты. Можно было бы подождать до конца мая, как это сделала РПЛ», — приводит слова Игнатьева РИА Новости.

Розыгрыш ФНЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, был прерван из-за пандемии коронавируса. На момент остановки было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона.