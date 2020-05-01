НБА рекомендовала клубам не тестировать на коронавирус игроков без симптомов

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рекомендовала клубам не проверять бессимптомных игроков и персонал на наличие коронавируса.

«В настоящее время с учётом общей ситуации нецелесообразно регулярно проверять всех игроков и персонал на наличие коронавируса», — говорится в памятке, разосланной клубам, текст которой передаёт ESPN.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что клубы НБА смогут открыть тренировочные базы не раньше 8 мая.