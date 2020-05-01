Экс-чемпион Bellator Шлеменко: только трезвая Россия станет великой

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в очередной раз призвал соотечественников к здоровому образу жизни.

«Только трезвая Россия станет великой! В этот сложный момент пришло время стать трезвым», — написал он на своей странице в Instagram.

Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе.

Ранее сообщалось, что Шлеменко стал отцом в четвёртый раз.