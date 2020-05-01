Экс-чемпион Bellator Шлеменко: только трезвая Россия станет великой
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в очередной раз призвал соотечественников к здоровому образу жизни.
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Только трезвая Россия станет великой! В этот сложный момент пришло время стать трезвым», — написал он на своей странице в Instagram.
Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе.
Ранее сообщалось, что Шлеменко стал отцом в четвёртый раз.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»