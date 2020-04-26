Шлеменко стал отцом в четвёртый раз
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«Хочу поделиться с вами радостной новостью — я стал отцом в четвёртый раз. Переполняют ни с чем не сравнимые чувства. Желаю всем испытать подобное и не раз. Благодарю свою жену за то, что дарит такие прекрасные события. И всех нас поздравляю с тем, что у нас появился ещё один русский воин. Вместе мы сила. Всех благодарю за поздравления», — заявил 35-летний спортсмен на видео в Instagram.
Шлеменко и его супруга Алёна уже воспитывают троих детей: шестилетнюю дочь Ангелину, четырёхлетнего сына Святослава и двухлетнюю дочь Аксинью.
Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов прошёл тестирование на коронавирус.