В «Торпедо» прокомментировали возможное досрочное завершение сезона ФНЛ

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Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева отреагировала на информацию о возможном досрочном завершении первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за коронавируса.
В «Торпедо» прокомментировали возможное досрочное завершение сезона ФНЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции, что спортивный принцип должен быть определяющим. Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать», — цитирует Еленцеву «Чемпионат».

По её мнению, если в РПЛ возобновят сезон, то так же должно быть и в ФНЛ.

«В любом случае официально все решения будут утверждаться РФС. Также остаются открытыми интересующие нас вопросы об обмене клубами РПЛ и ФНЛ, распределение мест в турнирной таблице», — добавила Еленцева.

30 апреля большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона, который был прерван после 27 туров из-за пандемии коронавируса.

Ранее Геннадий Орлов выразил мнение, что необходимо провести стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.

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