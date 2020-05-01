В «Торпедо» прокомментировали возможное досрочное завершение сезона ФНЛ
- РИА Новости
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«На видеоконференции мы придерживались озвученной ранее позиции, что спортивный принцип должен быть определяющим. Мы выступали за продолжение сезона, если ситуация в стране позволит это сделать», — цитирует Еленцеву «Чемпионат».
По её мнению, если в РПЛ возобновят сезон, то так же должно быть и в ФНЛ.
«В любом случае официально все решения будут утверждаться РФС. Также остаются открытыми интересующие нас вопросы об обмене клубами РПЛ и ФНЛ, распределение мест в турнирной таблице», — добавила Еленцева.
30 апреля большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона, который был прерван после 27 туров из-за пандемии коронавируса.
Ранее Геннадий Орлов выразил мнение, что необходимо провести стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.