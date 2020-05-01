Орлов считает, что необходимо провести стыковые матчи за право сыграть в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов считает, что необходимо провести стыковые матчи между клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Российской премьер-лиги (РПЛ) за право играть в высшем дивизионе страны в случае досрочного завершения сезона.

«Тренер четвёртой команды ФНЛ «Торпедо» Игнашевич спрашивает, почему стыков нет. По итогам сезона 13-я и 14-я команды РПЛ должны были играть с третьей и четвёртой командами ФНЛ за право выступать в элите. Тысяча вопросов. Для снижения градуса скандальности это будет справедливо», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное завершение сезона.

РПЛ, как и большинство европейских турниров, была приостановлена после 22-го тура в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о звонке тренера «Химок» после его высказывания про расширение РПЛ.